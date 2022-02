Pronostic Villarreal Juventus Turin : Analyse, pronos et cotes doublées sur le 8e aller de Ligue des champions

La Juventus se sort du piège Villarreal

Tombé dans un groupe relevé avec Manchester United et l'Atalanta Bergame, Villarreal avait fait le nécessaire en accrochant la 2place derrière les. Le club espagnol avait notamment dominé la Dea lors d'un dernier match décisif en Italie (2-3). Lors de la phase de groupe, les hommes d'Unai Emery avaient produit un jeu très plaisant et n'avaient pas été vernis lors de la double confrontation face à Manchester United, où ils auraient mérité de meilleurs résultats. En Liga, le Sous-Marin Jaune occupe la 6place du classement avec 3 points de retard sur le 4, le FC Barcelone. Villarreal est en forme avec 4 journées consécutives sans la moindre défaite. Les partenaires d'Etienne Capoue ont tenu tête au leader du classement, le Real Madrid (0-0) pour 3 victoires face à Majorque (3-0), le Betis (0-2) et Grenade le week-end dernier (1-4). Lors de cette dernière rencontre, le Néerlandais Danjuma a confirmé son excellente saison en signant un triplé. Lors du mercato hivernal, le club s'est renforcé avec la venue de Giovanni Lo Celso en provenance de Tottenham.

De son côté, la Juventus a connu une entame de championnat décevante mais n'avait pas raté le rendez-vous de la Ligue des Champions. Consistants, les Italiens ont connu un seul accroc lors de cette campagne, à Stamford Bridge face à une formation de Chelsea (4-0) alors en pleine forme. En remportant son dernier match à Malmö et grâce au faux pas des Anglais face au Zenit, lesavaient décroché la première place du groupe qui leur offre l'avantage du terrain pour le match retour. En Serie A, la Vieille Dame a retrouvé des couleurs en réintégrant le Top 4. Le week-end dernier, la Juve s'est contentée du nul dans le derby face au Torino (1-1). Bien parti avec le but de de Ligt, les Turinois se sont fait reprendre sur un très beau but de Belloti. Il s'agit du second nul en quelques jours pour les hommes d'Allegri après celui décroché sur la pelouse l'Atalanta le week-end précédent. A l'instar de Villarreal, la Juve s'est renforcée avec l'arrivée du buteur serbe Dusan Vlahovic. Auteur d'un but dès son premier match, puis décisif lors du 2, cet ajout dans l'effectif turinois pourrait permettre au club italien d'aller loin dans cette compétition. Beaucoup plus expérimentée au niveau européen, la Juventus a les armes pour s'imposer sur la pelouse de Villarreal.