Pronostic Villarreal Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal démarre la Liga par un succès face à Grenade

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Villarreal Grenade :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Défait mercredi par Chelsea seulement aux tirs au but de la SuperCoupe d'Europe, Villarreal a fait belle impression. Ayant souvent fait jeu égal avec les, le Sous-Marin jaune a montré les qualités qui lui avaient permis la saison passée de remporter la Ligue Europa, la 4pour l'entraîneur Unai Emery. Seulement 7de Liga la saison passée, Villarreal va essayer cette fois de concilier championnat et Europe (le club est engagé en Ligue des champions grâce à sa victoire en C3). Pour cela, le club a remplacé les vieillissant Jaume Costa et Bacca par les anciens de Ligue 1, Aissa Mandi (ex-Betis, Reims) et Boulaye Dia (ex-Reims).chez⇒ ⇒⇐ ⇐la saison passée, Grenade n'est pas passé loin d'accrocher une deuxième qualification européenne d'affilée alors que le club n'est revenu qu'il y a 2 ans en Liga. Auteur d'une préparation correcte, le club va essayer de bien démarrer sa saison. Problème, le club avait beaucoup de joueurs prêtés et des joueurs importants comme Kenedy (Chelsea), Rui Silva (Betis), Jesus Vallejo (Real Madrid), Yangel Herrera (Man City), mais aussi les remplaçants Perez (Atlético) et Quina Domingos (Watfod) sont retournés dans leur club respectif. De plus, le buteur Soldado (9 buts la saison passée) est parti libre du côté de Levante. C'est donc l'ancien de Villarreal, Bacca, qui tentera de le faire oublier. Déjà prêt au vu de son match face à Chelsea, Villarreal pourrait s'imposer face à une équipe de Grenade qui a perdu beaucoup de monde cet été.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Grenade détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !