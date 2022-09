Pronostic Villarreal FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal enfonce le FC Séville

des deux derniers exercices de Liga avec Unai Emery, Villarreal a crevé l'écran en début d'année en se hissant jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Quelques mois plus tard, le Sous-Marin jaune est bien rentré dans sa nouvelle saison, même s'il a concédé lors de la dernière journée contre une autre équipe de Séville, le Bétis (1-0), son premier but en championnat et sa première défaite dans cet exercice. Autrement, cette formation de Villarreal, contrainte de jouer quatre de ses cinq premiers matches de Liga à l'extérieur en raison des travaux au Madrigal, a glané des succès de maitre à Valladolid (0-3) et Madrid, contre l'Atlético (0-2), avant de mettre Elche (4-0) au supplice à l'occasion de sa première réception. Le 5de Liga réussit en parallèle ses débuts en Ligue Europa Conférence. Vainqueur la semaine dernière de Lech Poznan (4-3) dans un match fou, il a remis ça jeudi sur la pelouse de l'Hapoel Beer-Sheva (1-2) pour s'échapper en tête du groupe C.

Le FC Séville est méconnaissable sur les premières semaines de compétition. Toujours entraînée par Julen Lopetegui, la formation andalouse, qui avait pris l'habitude de terminer dans le top 4 depuis la saison 2019-2020, a attendu la 5journée, le week-end dernier, pour enregistrer sa première victoire. Le break était fait (0-3) sur le terrain de l'Espanyol mais elle s'est fait peur en voyant revenir les Catalans à un but (2-3). Malgré les trois points obtenus, lessont 15de Liga, eux qui n'avaient pris qu'un point sur les quatre premiers matches. Ils ont notamment été battus à Osasuna (2-1) et chez le promu Almeria (2-1). Engagés en Ligue des Champions, les Sévillans sont repartis mercredi de Copenhague (0-0) avec le point du nul après avoir subi la loi de Manchester City (0-4). Toujours hors de leurs bases ce dimanche, ils semblent encore trop friables pour pouvoir obtenir un résultat.