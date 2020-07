Pronostic Villarreal Eibar : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Villarreal face à Eibarpour conserver la cinquième place

Cinquième du championnat Espagnol avec 57 points au compteur après 37 journées, Villarreal a réalisé un retour express dans le top 6 du championnat. Après 5 victoires en 6 journées (Vigo, Majorque, Grenade, Valence et Betis), le Sous-Marin Jaune a certes marqué le pas, avec deux défaites, à la maison contre la Sociedad (1-2) et en déplacement contre le Real Madrid sur le même score, mais les partenaires de Santi Cazorla, vu l'avance considérable prise par le top 4, ne pouvait plus rêver à Ligue des Champions. Pour valider cette cinquième place, Villarreal devra battre Eibar à la maison. En face, le club basque n'a plus rien à jouer en cette fin de championnat. Treizième avec 42 points, les partenaires du Brésilien Charles ont assuré leur maintien grâce à de très belles victoires depuis cette reprise : Valence (1-0), Grenade (2-1), Espagnol (2-0) et Valladolid (3-1). Pour la réception de Valladolid en milieu de semaine, Eibar a fait une belle impression en s'imposant avec la manière contre le club de Ronaldo grâce à des buts de Bigas, Inui et de Blasis sur penalty (3-1). Pour son dernier match de la saison, qui plus est à domicile, un Villarreal excellent depuis la reprise devrait s'imposer pour assurer sa 5place.