Pronostic Villarreal Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Villarreal finit le travail face au Dynamo Kiev

Villarreal débute son match retour face au Dynamo Kiev avec un avantage de deux buts, suite à son succès du match aller en Ukraine (0-2). Les hommes d'Unai Emery réalisent une très bonne campagne d'Europa League puisqu'après avoir réalisé un parcours quasiment parfait lors de la phase de groupe, avec 5 victoires et un nul, le Sous-Marin jaune s'était défait de Salzbourg au tour précédent à l'aller comme au retour. Les Espagnols avaient en effet remporté les deux manches face aux Autrichiens (4-1 en cumulé), qui venaient de la Ligue des Champions. Impeccable en Europe, Villarreal a connu une période compliquée en Liga, mais s'est repris le week-end dernier en dominant Eibar (1-3), ce succès permet aux partenaires de Parejo de revenir à 2 points du Betis Séville qui occupe le dernier strapontin pour l'Europe. De son côté, le Dynamo Kiev fait partie de la vague d'équipes qui a été basculée de la Ligue des Champions à l'Europa League. En seizième de finale, le club ukrainien s'était défait du Club Bruges grâce à son succès au retour en Belgique (0-1). En revanche, les hommes de Lucescu vont devoir réaliser un exploit en Espagne pour atteindre les quarts de finale. Sur le plan national, le Dynamo réalise un excellent exercice puisqu'il est en tête du championnat avec 4 unités d'avance sur le Shakhtar. Le week-end dernier, les joueurs de Kiev se sont imposés contre le Zorya Luhansk grâce à des réalisations de Besiedin et Sydorchuk. Sur la lancée de sa victoire à l'aller, Villarreal devrait s'imposer une nouvelle fois contre le Dynamo Kiev dans une rencontre avec plus d'un but.