Pronostic Villarreal Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa

Villarreal a réussi un beau petit exploit en s'imposant à l'aller à Zagreb, sur un but de l'inévitable Gerard Moreno (0-1). En effet, le Dinamo est une équipe traditionnellement très forte à domicile, qui a été capable d'embêter de grosses équipes ces dernières années en C1, et qui a renversé plus récemment Tottenham en 1/8de finale retour de cette C3 en mars (victoire 3-0). Aux tours précédents, les hommes d'Unai Emery s'étaient tranquillement défaits de deux formations venues de la Ligue des Champions, le RB Salzbourg (4-1 en cumulé) et le Dynamo Kiev (4-0). Spécialiste de cette C3, Unai Emery se verrait bien reprendre un trophée. Son équipe a gagné 6 de ses 7 derniers matchs.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Dinamo Zagreb a donc perdu gros à l'aller. Le club ne se comporte pas aussi bien à l'extérieur qu'à domicile, comme le prouve notamment sa récente défaite sur la pelouse de Tottenham (2-0). En championnat, le Dinamo lutte avec Osijek pour le titre, mais devrait s'arroger un nouveau trophée. Ce sera en revanche sans doute plus dur face à une équipe de Villarreal qui a fait de cette Europa League un objectif de fin de saison. Comme à l'aller, le Sous-Marin Jaune pourrait s'imposer dans un match avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Dinamo Zagreb détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !