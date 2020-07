Pronostic Villarreal Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Des buts de chaque côté entre Villarreal et le Barca

L'affiche du dimanche soir en Liga oppose Villarreal au FC Barcelone. Cette rencontre s'annonce intéressante entre une équipe du Sous-marin jaune en pleine forme et celle du Barca qui tergiverse. L'équipe de Santi Cazorla est invaincue depuis la reprise avec 5 victoires face à Vigo, Majorque, Grenade, Valence et le Betis, pour un nul contre Séville (2-2). Cette bonne dynamique a permis à Villareal de se rapprocher des places qualificatives pour la ligue des Champions. Les joueurs de Calleja comptent seulement 3 points de retard sur le 4e ticket détenu actuellement par le FC Séville. Le coach de Villareal peut s'appuyer sur son attaque de feu avec Moreno, Bacca, Alcacer avec l'ancien Gunner Cazorla en maître à jouer.

En revanche, le FC Barcelone connaît un passage difficile. Leader de Liga avant l'interruption, le club catalan a perdu sa première place au profit du Real. De plus, le vestiaire ne semblerait plus être en d'accord avec les choix du coach Setien. Lionel Messi fait également planer un doute sur une éventuelle prolongation au sein du club où il s'est révélé. L'ambiance est donc tendue en Catalogne à l'heure de se déplacer à Villarreal. Sur le banc face à l'Atlético, Griezmann a reçu un affront en rentrant à la 90minute de jeu face à l'Atlético (2-2), le deuxième 2-2 d'affilée pour le Barça après son match nul à Vigo sur le même score. Le Barca n'a pas d'autre choix que de s'imposer. Comme à l'aller (victoire 2-1 de Barcelone au Camp Nou), cette rencontre devrait nous offrir des buts avec des attaques efficaces de chaque côté et une défense barcelonaise qui tangue.