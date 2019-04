Pronostic Villarreal Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

1

Barcelone enchaîne à Villarreal !

Le week-end dernier, Villarreal a raté une belle opportunité de prendre de l’avance sur le Celta Vigo, 18. Le Sous-Marin jaune menait 2-0 à la mi-temps sur la pelouse de Vigo, avant de voir Iago Aspas et ses partenaires revenir dans la rencontre pour finalement s’imposer. Ce revers, sans doute du aux absences qui s'accumulent, a mis fin à la belle série de 4 victoires consécutives des partenaires de Santi Cazorla. Qualifié pour les quarts de finale de l’Europa league où ils affronteront leurs compatriotes de Valence, Villareal doit se sauver en Liga. Si le Rayo et Huesca semblent irrémédiablement condamner, quatre équipes sont au coude à coude pour le dernier siège éjectable vers la Liga Adelante. En 15 rencontres de Liga jouées à domicile, Villareal s’est seulement imposé à 3 reprises (face au Rayo et contre les deux équipes sévillanes).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Affronter le Barca n’est pas une bonne nouvelle pour Villarreal tant les Catalans sont impressionnants actuellement. Même dans un jour moins bien comme face à l’Espanyol lors du derby de Barcelone, les Blaugranas ont trouvé les ressources ce week-end pour s’imposer. Ces résultats sont aussi l’œuvre de Léo Messi, une nouvelle fois déterminant samedi avec un doublé. Le Barca réussit plutôt bien au Estadio de la Ceremica où il n’a plus perdu depuis la saison 2007/2008. Pour ce match, nous voyons le Barca continuer sur sa série de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !