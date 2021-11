Pronostic Villarreal Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone confirme ses progrès à Villarreal

La 15journée de Liga nous offre une affiche entre deux formations qui disputent la Ligue des Champions. Les deux équipes partagent la particularité qu'elles joueront leur qualification en huitième de finale sur la dernière journée, en déplacement face à deux belles cylindrées, l'Atalanta Bergame pour le Sous-Marin jaune et le Bayern Munich pour le Barca. En Ligue des Champions, Villarreal a réalisé des prestations intéressantes avec une double victoire face aux Suisses des Young Boys de Berne et un nul à l'aller face à la Dea. En revanche, les hommes d'Unai Emery ont payé leur manque d'efficacité face à Manchester United lors des 2 rencontres. En effet, largement dominateur à Old Trafford, le Sous-Marin jaune était tombé sur un David de Gea de gala. En milieu de semaine, Villarreal avait la mainmise sur le match face auxmais une mauvaise relance de Rulli, parfaitement exploitée par Fred, a permis à CR7 d'ouvrir le score et de faire basculer le match en faveur des Mancuniens. Sur le plan national, la bande à Emery est décevante (12au classement) et a signé un match nul face au Celta Vigo le week-end dernier.De son côté, le FC Barcelone cherche son lustre d'antan. En effet, les Blaugranas ont vécu des derniers exercices décevants et ont poursuivi avec une entame difficile sur cette saison, qui aura poussé les dirigeants catalans à se séparer de Ronald Koeman. Pour sauver la maison barcelonaise, Xavi a été nommé à la tête de l'équipe. Ancien de la maison et symbole du Grand Barca, le milieu espagnol doit redonner son identité au club catalan. Pour sa 1sur le banc, Xavi a vu ses protégés s'imposer face à l'Espanyol (1-0) dans le derby grâce à une réalisation de Memphis Depay sur penalty, auteur de son 7but en Liga déjà. En milieu de semaine, la formation blaugrana disputait un match important en Ligue des Champions face au Benfica. Malgré une énorme domination et de nombreuses occasions, les Barcelonais ont dû se contenter d'un match nul (0-0). Ce résultat n'arrange pas le club espagnol qui doit désormais valider sa place en huitième de finale sur la pelouse du Bayern Munich. Néanmoins, malgré ce nul, le Barca a montré des aperçus du jeu souhaité par Xavi. Avec un peu plus d'efficacité dans le dernier geste, le Barca pourrait retrouver de sa superbe. Sur la lancée de sa prestation européenne et avec un zeste de réussite, le Barca pourrait prendre le dessus sur une équipe de Villarreal trop inconstante.