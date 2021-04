Pronostic Villarreal Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone enchaîne face à Villarreal

L'affiche de la 32journée de Liga oppose Villarreal au FC Barcelone. Le Sous-Marin jaune occupe actuellement la 6place du classement avec 2 points d'avance sur la Real Sociedad. En forme lors des dernières semaines, Villarreal a connu récemment deux défaites face à Osasuna (1-2) et le week-end dernier contre Alavés (2-1). Le Sous-Marin Jaune peut compter sur un Gerard Moreno en grande forme et auteur de 20 réalisations depuis le départ de la saison. L'international espagnol ne compte que 3 buts de retard sur Lionel Messi. Les récents revers sont peut-être la conséquence de l'excellent parcours en Europa League où Villarreal s'est brillamment qualifié pour les demi-finales. Spécialiste de cette compétition, Emery s'apprête à affronter son ancien club, Arsenal, en fin de semaine prochaine.

En face, le FC Barcelone est en train de réaliser une fin de saison canon. Lesviennent de s'imposer en finale de la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao (0-4) et vont tout mettre en œuvre pour remporter le titre en Liga. Largement distancé par l'Atlético lors de la 1partie de saison, les Catalans sont revenus à quelques encablures des Matelassiers. Cette dernière ligne droite s'annonce particulièrement intéressante car les 4 premiers sont toujours dans le coup pour le titre. En Liga, le Barca a récemment perdu face au Real Madrid mais s'était montré très costaud depuis le début de l'année civile. De plus, Koeman peut compter sur des cadres qui répondent présents à l'image des Messi, De Jong ou Griezmann de plus en plus influents dans le jeu des Barcelonais. En milieu de semaine, les Blaugranas se sont facilement imposés face à Getafe (5-2) avec notamment un doublé de la Pulga. Dans cette affiche, le Barca devrait poursuivre sa remontée folle et s'imposer face à une formation de Villarreal qui aura certainement en tête sa demi-finale d'Europa League à venir face à Arsenal.