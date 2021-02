Pronostic Villarreal Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético retrouve la victoire face à Villarreal

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Villareal - Atlético Madrid:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sixième de Liga, Villarreal est sous la pression du Betis Séville pour la dernière place qualificative pour les compétitions européennes. Un temps en lice pour disputer la C1, les hommes d’Unai Emery sont sur un passage compliqué avec 6 matchs sans le moindre succès. Le Sous-Marin Jaune a accumulé les matchs nuls (5) et s’est incliné à domicile face au Betis Séville. La semaine passée, les partenaires de Coquelin sont allés chercher le point du nul au Pays Basque face à l’Athletic Bilbao (1-1). Gerard Moreno en a profité pour inscrire son 14but de la saison et revenir à 2 unités du duo Suarez – Messi. Villarreal a retrouvé les joies de la victoire en Europa League en s’imposant à Salzbourg (0-2) puis en récidivant au retour en milieu de semaine (2-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atlético Madrid connaît également un mois de février compliqué avec une seule victoire en Liga sur 4 journées disputées. Vainqueurs d’une formation de Grenade pas au mieux, lesont également partagé les points avec le Celta Vigo (2-2) et Levante (1-1). Le club valencien s’est ensuite imposé quelques jours plus tard au Wanda Metropolitano (0-2). En milieu de semaine, les Matelassiers ont montré leurs limites actuelles en s’inclinant face à Chelsea (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. La stratégie hyper défensive mise en place par Diego Simeone n’a pas fonctionné face aux. Ce mauvais passage a permis au Real Madrid de se repositionner à seulement 3 points. Sous pression, l’Atlético Madrid doit se reprendre lors de ce déplacement à Villarreal. Face à un Sous-Marin Jaune pas au mieux, l'Atlético a les qualités pour se ressaisir.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Villarreal Atlético Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !