Pronostic Villarreal Atlético : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Match fermé entre Villarreal et l'Atlético !

L’affiche avancée de Liga nous offre une opposition entre Villarreal et l’Atletico Madrid. Le Sous-Marin jaune occupe la 13place de Liga avec 5 points d’avance sur la relégation. Lors de la précédente journée, les partenaires de Santi Cazorla ont subi une contre-performance face au Celta Vigo (3-1), première défaite de la saison à domicile. Depuis le départ de ce nouvel exercice, Villarreal a empoché 12 de ses 18 points dans son stade de la Ceramica. Les hommes de Calleja Revilla vivent un moment compliqué avec 5 matchs de rang sans succès. Les partenaires de Zambo Anguissa espèrent rebondir face à l’Atletico.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atlético connaît également un passage délicat puisque le club madrilène n’a remporté qu’une de ses 7 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues, face à l’Espanyol au Wanda Metropolitano. La semaine passée, lesse sont d'abord inclinés face à la Juventus (1-0) et seront donc contraints de jouer leur qualification pour les 1/8èmes de C1 lors du dernier match de poule face au Lokomotiv Moscou. Puis en Liga, l’Atletico s’est incliné face au Barca dans le choc de la précédente journée (0-1). Les Matelassiers ont été battus sur un but de Messi dans les derniers instants de la rencontre. Les hommes de Simeone sont à la 6place avec 6 points de retard sur la tête occupée par le Barca et le Real. En déplacement, le club n’a remporté que deux rencontres. Les matchs de l’Atletico offrent généralement peu de buts et, encore plus à l'extérieur (9 buts marqués et 8 encaisses en 9 matchs joués toutes compétitions confondues. Le pari "Moins de 2,5 buts", qui est passé lors de 13 des 15 matchs des, semble bon à prendre.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Villareal Atletico encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !