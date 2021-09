Pronostic Villarreal Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Match agréable entre Villarreal et Atalanta

Vainqueur de la dernière Europa League en dominant notamment Arsenal et Manchester United, Villarreal participe à la Ligue des Champions grâce à son succès dans cette compétition. En Liga, le Sous-marin jaune avait fini seulement en 7e position, certainement du fait de son long et fatigant parcours européen. Pour ce nouvel exercice, les hommes d'Unai Emery ont disputé trois rencontres en Liga qui se sont toutes conclues sur des matchs nuls face à Grenade (0-0), l'Espanyol (0-0) et contre le champion en titre, l'Atlético Madrid (2-2). Villarreal a montré de très belles dispositions au niveau européen, notamment lors de son interminable série de tirs aux buts contre Man U en finale de l'Europa League (11-10). Ensuite, les partenaires de Francis Coquelin ont tenu tête à Chelsea lors de la SuperCoupe d'Europe, où ils se sont seulement inclinés lors des tirs aux buts. Deux matchs terminés sur le score de 1-1 au bout des 90 minutes. Dans cette équipe, on retrouve notamment Gerard Moreno, le buteur international espagnol, l'ancien du Betis Mandi, le Rémois Dia mais aussi les français Coquelin et Capoue. En face, l'Atalanta Bergame est une équipe qui a fortement progressé lors des dernières saisons. Pour sa première participation en Ligue des Champions, la Dea avait été toute proche de sortir le PSG en quart de finale en 2020. La saison passée, les Bergamasques ont vu leur parcours s'arrêter en huitième de finale face au Real Madrid. Sur le plan national, l'Atalanta s'est récemment installée dans le Top 4 de la Serie A mais le nouvel exercice a démarré difficilement. La formation de Gasperini a lancé sa saison en s'imposant contre le Torino grâce à un but en toute fin de match (1-2). Ensuite, la Dea avait l'opportunité d'enchaîner avec deux matchs à domicile mais a tout d'abord été tenu en échec par Bologne (0-0) avant de s'incliner samedi contre la Fiorentina (1-2). Au sein de l'Atalanta, on retrouve des éléments marquant de l'Euro comme les champions italiens Pessina ou Toloi, mais aussi l'excellent danois Maehle. Offensivement, la Dea s'appuie notamment sur son habituel duo colombien Luis Muriel et Duvan Zapata. De retour de blessure face à la Fiorentina, ce dernier a déjà ouvert son compteur. Réputé pour son football offensif, l'Atalanta devrait proposer son jeu habituel face à un Sous-marin jaune qui est capable de marquer face à n'importe qui, comme par exemple le solide Chelsea en SuperCoupe d'Europe. Par conséquent, on devrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté.