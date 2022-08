Pronostic Viktoria Plzen Qarabag : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

Plzen se qualifie à domicile face à Qarabag

Profitez de 100€ offert chez Betclic + 10€ dès votre dépôt :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Viktoria Plzen Qarabag :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors du match aller disputé la semaine passée, Plzen a tenu le nul en Azerbaïdjan (0-0). Malmené par une équipe de Qarabag dur à battre à domicile, le champion de République Tchèque en titre a ramener sans doute l'essentiel de son déplacement. Espérant rejouer la Ligue des Champions depuis 2014, le Viktoria Plzen avait passé ses 2 premiers tours préliminaires facilement: face à l'HJK Helsinki (deux victoires 0-1 et 5-0) et face au Sheriff Tiraspol (deux victoires 2-1). En championnat, Plzen avait démarré par un mauvais nul sur la pelouse de Teplice (2-2), mais il s'est rattrapé en remportant ses deux autres matchs.chezpendant quelques jours⇒ ⇒⇐ ⇐Vainqueur de 8 des 9 derniers championnats d'Azerbaïdjan, Qarabaq signe un très bon début de saison et peut rêver de rejouer la Ligue des Champions comme en 2017. Engagé un tour avant Plzen dans ces éliminatoires, le club a dominé Lech Poznan (défaite 1-0 à l'aller, victoire 5-1 à domicile), le FC Zurich (victoire 3-2 à domicile et 2-2 en prolongations au retour après une défaite 2-1 dans le temps réglementaire) et Ferencvaros (match nul 1-1 à domicile à l'aller et victoire 3-1 en Hongrie). Comme Plzen, Qarabaq a également remporté ses 2 premiers matchs de championnat et n'a pas joué ce week-end. Il n'est cependant pas facile de jouer en Tchéquie et Plzen est d'ailleurs invaincu dans son stade depuis plus d'1 an en compétition officielle. Vainqueur de 9 de ses 10 derniers matchs joués à domicile, Plzen pourrait l'emporter.pendant quelques jours- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Vous avez en + 10€ de paris gratuits pour jouer sur ce que vous voulezavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Viktoria Plzen Qarabag détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !