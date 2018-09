Pronostic Viktoria Plzen CSKA Moscou : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Une Viktoria ou un nul pour Plzen

Champion de République Tchèque, le Viktoria Plzen débute sa Ligue des Champions face aux Russes du CSKA Moscou. Dans un groupe où le Real Madrid et l'AS Roma partent largement favoris, ce duel devrait être décisif dans l'optique de la course à la 3place qualificative à l'Europa League. Les Tchèques sont actuellement en tête de leur championnat avec le Slavia de Prague (7 victoires pour une défaite sur le terrain du Slavia). A domicile, la formation de Pavel Vrba est excellente et n'a plus perdu depuis mars. La saison passée, les Tchèques avaient été éliminés en 1/8de l'Europa League, perdant de peu et faisant grosse impression face au Sporting Lisbonne. L'attaquant Michael Krmencik sera l'homme à surveiller pour la défense moscovite avec ses 7 buts en 8 rencontres.Le CSKA avait lui atteint les quarts de finale de l'Europa League, éliminé par Arsenal. Sur leur parcours, les Moscovites avaient notamment battu l'Olympique Lyonnais. Deuxième de leur championnat en 2017-2018, le CSKA connaît plus de difficultés cette saison, avec seulement la 5e place occupée actuellement à 7 points du leader. Désormais privé de l'excellent Golovin transféré à l'AS Monaco, le CSKA n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur (chez l'avant-dernier Ufa) pour 3 nuls en 4 déplacements en championnat. Devant son public, le Viktoria Plzen peut décrocher au moins un nul dans une rencontre plutôt riche en buts.