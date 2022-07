Pronostic Viking Sparta Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Le Sparta Prague n'a pas peur du Viking

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Viking Sparta Prague :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au match aller, le Viking a résisté pour arracher un très bon match nul dans la capitale tchèque. Malgré les 28 tirs du Sparta, le club norvégien est revenu satisfait de son déplacement périlleux. 3du championnat de Norvège la saison passée, cette équipe évoluant à Stavanger est 4actuellement du nouvel exercice, à mi-saison. Ce week-end, le Viking a perdu chez le 8du classement, Valarenga. Grâce à son bon classement de la saison passée, il démarre cette Conférence League sur ce 2tour des qualifs.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Même constat pour le Sparta Prague qui s'est classé 3de son championnat national la saison passée, mais qui a aussi perdu la finale de la Coupe de République Tchèque. Le foot tchèque n'ayant pas encore redémarré, le Sparta n'avait joué que des matchs amicaux avant son nul concédé au match aller (0-0) et on peut penser que cette 2rencontre sera meilleure, au moins dans l'efficacité. D'autant que les rencontres amicales avaient été plutôt intéressantes (3 victoires, 1 nul et 1 défaite) et que cette équipe du Viking semble à la portée du Sparta, club historique.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Viking Sparta Prague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !