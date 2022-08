Pronostic Viking FCSB : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa Conférence

Un Viking effrayant face au FCSB

Parmi les surprises de ces tours préliminaires de C4, le Viking est allé chercher la victoire à Bucarest (1-2) lors du match aller disputé la semaine passée avec des buts de Björshol et Kabran. 3du championnat de Norvège la saison passée, ce club méconnu avait déjà étonné aux tours précédents en sortant le Sparta Prague (nul en Tchéquie et victoire à domicile), avant de confirmer face aux Sligo Rovers (victoire 5-1 à domicile puis défaite 1-0 à l'extérieur). Le club perd en revanche des points en ce moment en championnat.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FCSB est donc en ballotage très défavorable après sa défaite à domicile de l'aller. L'ancien Steaua de Bucarest n'est pas non plus au mieux en championnat puisqu'il se classe 13sur 16 après 5 matchs (1 victoire, 3 nuls et 1 défaite), même s'il compte un match en retard à jouer. En effet, aucune des deux équipes n'a joué ce week-end en championnat afin de se préparer au mieux à ce barrage retour. Très solide à domicile dans ces tours qualificatifs, le Vking pourrait encore s'imposer à la maison face au Steaua.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Viking FCSB détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !