Pronostic Venise Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino confirme ses progrès à Venise

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Venise - Torino chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison en Serie A, Venise connaît une entame de championnat difficile. Après 5 journées disputées, l’équipe entrainée par Paolo Zanetti affiche un bilan de 4 défaites et une victoire. Venise s’est seulement imposé sur la pelouse de l’autre promu Empoli (1-2). Pour le reste, les partenaires de l’expérimenté Molinaro se sont inclinés face au Napoli, l’Udinese, la Spezia et en milieu de semaine à San Siro face au Milan AC (2-0). Ces mauvais résultats font que Venise se retrouve déjà dans la zone de relégation. Offensivement, le promu possède la pire attaque de la Serie A avec 3 buts inscrits face au promu Empoli et contre la Spezia (17).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Torino a vécu des dernières saisons très compliquées à devoir lutter pour son maintien. Mal partis lors de cette nouvelle saison avec deux défaites d’entrée face à l’Atalanta (2-1) et la Fiorentina (2-1), les Turinois se sont bien repris lors des dernières journées en s’imposant face à la Salernitana (4-0) et sur la pelouse de Sassuolo (0-1). En milieu de semaine, le Torino a confirmé ses progrès en tenant tête à domicile à la Lazio (1-1). Les Turinois doivent nourrir quelques regrets car ils ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel. Néanmoins, ces bons résultats ont permis au Toro’ de se replacer dans le milieu de tableau. Sur sa lancée, le Torino semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à une formation de Venise dans le dur et qui n’a toujours pas pris le moindre point à domicile.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Venise Torino détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !