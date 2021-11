Pronostic Venezuela Perou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Pérou enchaîne au Venezuela

Dans le mini-championnat que disputent les équipes sud-américaines pour décrocher leur qualification pour le Mondial 2022, le Venezuela est la seule sélection qui semble être déjà écartée de la course. En effet, les Vénézuéliens ont recueilli seulement 7 points et comptent 9 unités de retard sur le barragiste, alors qu'il ne reste plus que 5 journées à disputer. Le week-end dernier, le Venezuela s'est incliné sur la pelouse d'une formation de l'Equateur (1-0) sur le podium de ces qualifications derrière le Brésil et l'Argentine. Lors de cette campagne de qualification, la Vinotinto ne s'est imposée qu'à deux reprises lors des réceptions du Chili et de l'Equateur, qui restent les seules victoires vénézuéliennes des 17 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Privé actuellement de l'excellent Rondon d'Everton, le Venezuela possède la plus mauvaise attaque de ces éliminatoires dans la Zone Amsud. La Vinotinto s'appuie principalement sur son capitaine Rincon qui évolue au Torino. De son côté, le Pérou a repris espoir pour la qualif en s'imposant face à la Bolivie (3-0) en fin de semaine dernière. sont parfaitement rentrés dans leur match et ont inscrit les 3 buts dans la 1re période grâce à Lapadula, Cueva et Pena. Ce succès replace la sélection péruvienne en 7position avec un retard de 2 points sur le Chili, actuellement quatrième. En s'imposant au Venezuela, le Pérou effectuerait certainement une très bonne opération. Pour cela, les partenaires de Farfan doivent se montrer plus conquérants en déplacement où ils ne se sont imposés qu'une seule fois, en Equateur. Le Pérou a montré lors des deux dernières Copa America tout son potentiel et a belle carte à jouer dans cette dernière ligne droite. Outre Trauco le Stéphanois, le Pérou s'appuie sur les Cueva, Advincula, Lapadula, Pena ou Tapia. Sur la lancée de son succès face à la Bolivie, le Pérou devrait se défaire de la lanterne rouge vénézuélienne.