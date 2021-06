Pronostic Venezuela Pérou : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Le Pérou assure face au Venezuela

Dernier du groupe B de cette Copa América, le Venezuela se trouve au pied lors de cette dernière journée. En cas de succès, la Vinotinto s'assurerait une place en quarts de finale, tandis qu'un nul pourrait suffire en fonction du résultat de l'autre match du groupe entre le Brésil et l'Equateur. Pour lancer cette Copa América, la sélection vénézuélienne a été largement dominée par le Brésil (3-0). Malgré plusieurs absences importantes au sein de l'effectif, la Vinotinto s'est reprise lors des dernières rencontres avec des matchs nuls face à la Colombie (0-0) et contre l'Equateur (2-2). Ces résultats, bien que moyens, offrent quelques motifs d'espoir aux partenaires du lensois Farinez, titulaire dans les cages du Venezuela. Ce parcours confirme aussi les difficultés rencontrées par le Venezuela lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, où il occupe une modeste avant-dernière place.

De son côté, le Pérou n'a pas non plus très bien démarré les qualifications pour le mondial avec la dernière place du mini-championnat de la zone AmSud. Finaliste de la dernière Copa América, les Péruviens jouent aussi leur qualification pour les quarts de finale lors de cette ultime rencontre de poule face au Venezuela. Un nul suffirait au Pérou pour faire partie des 8 dernières équipes de la compétition. Avec 4 points au compteur, Los Incas sont bien partis pour décrocher leur ticket pour les quarts. Pour en arriver là, les partenaires du Stéphanois Trauco ont battu la Colombie (1-2) et fait le nul contre l'Equateur (4-0). Pour lancer cette Copa America, les Péruviens avaient été surclassés par le Brésil (4-0). Déterminés à valider sa place en quart de finale, le Pérou devrait au moins accrocher le point du nul face au Venezuela.