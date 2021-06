Pronostic Venezuela Equateur : Analyse, cotes et prono du match de Copa América

L’Equateur se relance face au Venezuela

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Venezuela affronte l'Equateur à Rio de Janeiro dans le cadre de la Copa América. Les Vénézuéliens ont déjà disputé deux rencontres avec une lourde défaite face à un Brésil impressionnant (3-0) avant de résister face à la Colombie (0-0). Largement dominée par les Colombiens, lapeut remercier son portier, Wuilker Farinez. En effet, le gardien lensois a multiplié les arrêts et a permis à son équipe de prendre un point. Pour disputer les playoffs, les équipes doivent terminer dans les 4 premières positions d'un groupe de 5, et donc seule une sélection ne participera pas aux quarts de finale. A quelques jours du début de cette Copa America, le Venezuela avait été fortement touché par le Covid, ce qui a contraint plusieurs joueurs cadres à déclarer forfait pour la compétition. Avec les moyens du bord, la sélection vénézuélienne tentera de se qualifier pour les quarts de finale.

De son côté, l'Equateur n'a joué qu'un seul match face à la Colombie pour une courte défaite (1-0). Dominateurs, les partenaires d'Enner Valencia ont manqué de tranchant sur le plan offensif pour inquiéter Yuri Mina et ses partenaires. Avec 0 point au compteur, ladoit se reprendre lors de cette 2rencontre face à un Venezuela handicapé par de nombreuses absences. Eliminé dès la phase de poule de la dernière Copa America, l'Equateur s'est ensuite ressaisi lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en réalisant un excellent début. En effet, les Equatoriens occupent actuellement la 3place de ce mini-championnat derrière un Brésil intouchable et l'Argentine. Pour cette opposition face à un Venezuela diminué, l'Equateur devrait assurer et se relancer.