Pronostic Venezuela Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

La victoire de l’espoir pour la Colombie face au Venezuela

Dernier des éliminatoires depuis quasiment la 1journée, le Venezuela ne joue plus rien puisqu'il est éliminé. Depuis l'entame des qualifications, la Vinotinto n'a remporté que 3 rencontres, à chaque fois à domicile. Avec seulement 14 buts marqués, le Venezuela possède l'une des pires attaques de ces éliminatoires. Les Vénézuéliens restent sur deux lourds revers face à l'Uruguay (4-1) et l'Argentine (3-0) la semaine dernière. Le sélectionneur argentin Pekerman profite de ce rassemblement avec 2 matchs sans enjeu pour effectuer une revue d'effectif. En revanche, le sélectionneur argentin peut toujours compter sur l'expérimenté Rondon, qui évolue actuellement du côté d'Everton.

En face, la Colombie n'a plus son destin en main et doit s'imposer pour espérer accrocher la place de barragiste. Avec 1 point de retard sur le Pérou, ils doivent prendre le dessus sur le Venezuela et compter sur un faux-pas des Incas. Après avoir perdu deux rencontres importantes face au Pérou (0-1) et l'Argentine (1-0), la Colombie a réalisé une très bonne prestation face à la Bolivie (3-0) en fin de semaine dernière. Porté par un excellent Luis Diaz, buteur, la sélection colombienne n'a pas connu de problèmes pour se défaire d'une équipe très faible. Aux côtés du joueur de Liverpool, on retrouve les James Rodriguez, Luis Muriel, ou Cuadrado. Dans l'obligation de s'imposer, la Colombie devrait prendre le dessus sur la lanterne rouge vénézuélienne.