Pronostic Venezuela Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

La Bolivie conserve ses chances au Venezuela

Dans cette dernière ligne droite dans les éliminatoires pour le Mondial 2022, la Bolivie peut encore espérer se qualifier. En effet, lase trouve en 8position avec seulement deux points de retard sur la Colombie, 4. Les Boliviens sont sur une bonne dynamique de 3 victoires lors des 4 dernières journées face au Pérou, l’Uruguay et le Paraguay. Comme souvent, la Verde a profité de son avantage à domicile où elle dispute ses matchs à très haute altitude. Habituée à ses conditions extrêmes, la Bolivie a récolté 13 de ses 15 points à la Paz. En déplacement, la sélection bolivienne a seulement décroché des points au Paraguay (2-2) et au Chili (1-1). Depuis juin 2017, la Bolivie n’a plus remporté un match face à une sélection sud-américaine en déplacement. La Verde espère rectifier le tir lors de ce déplacement au Venezuela, qui ne joue plus rien. La star de cette sélection est l’attaquant de Cruzeiro, Marcelo Moreno, actuel meilleur buteur des qualifications avec 9 réalisations.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Venezuela est une modeste sélection sud-américaine qui a déjà dit adieu à la Coupe du Monde au Qatar. En effet, lavégète à la dernière place du classement avec 10 points de retard sur la dernière place qualificative. Depuis le début de ces éliminatoires, la sélection vénézuélienne a connu les joies de la victoire à seulement deux reprises face à l’Equateur (2-1) et contre le Chili (2-1). Il est intéressant de noter que laa décroché tous ses points à domicile. Dans cette sélection, on retrouve des joueurs évoluant en Europe comme Rincon qui joue à la Sampdoria, le portier lensois Farinez, l’ailier Machis (Grenade) et l’expérimenté Rondon qui évolue à Everton. Boostée par ses succès lors des deux derniers rassemblements, la Bolivie devrait pouvoir accrocher au moins un point au Venezuela.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Venezuela Bolivie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !