Pronostic Venezuela Argentine : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

L’Argentine enchaîne face au Venezuela !

Tombé dans un groupe relevé avec le Brésil et le Pérou, le Venezuela a réalisé de bonnes prestations et est invaincu à l'heure de commencer les quarts. Pour leurs deux premiers matchs, les Vénézuéliens ont réalisé deux matchs nuls sans but (0-0), avant de prendre le meilleur sur une faible équipe bolivienne (3-1). Néanmoins, le Venezuela s'est fait largement dominé sur ses deux matchs face au Brésil, et plus inquiétant face au Pérou.

Les Argentins se sont également qualifiés pour ces quarts de finale sans être flamboyants, mais ils ont l'air d'être sur une pente ascendante. Battus d'entrée par la Colombie (2-0), ils ont ensuite partagé les points avec le Paraguay (1-1). Dans l'obligation de s'imposer face au Qatar, ils ont parfaitement débuté en profitant d'une offrande de la défense qatarie. Les récents vainqueurs de la Coupe d'Asie ont ensuite eu des opportunités pour revenir au score, mais ils se sont fait punir par Agüero en contre qui a inscrit un but tout en puissance. Sur sa lancée et avec un Messi qui ne peut être que meilleur, l'Argentine peut s'imposer face à une sélection vénézuélienne à sa portée et filer dans le dernier carré.