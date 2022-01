Pronostic Vannes PSG : Analyse cote et pronostic du match de Coupe de France

Le PSG ouvre les Vannes

Finaliste de la Coupe de la Ligue 2009, Vannes végète depuis la saison 2018-2019 en National 2, et se trouve actuellement à la 8place de son groupe dans ce championnat amateur. Après avoir obtenu 3 matchs nuls, les Morbihannais se sont inclinés dans le derby face à la réserve de Lorient (1-0) avant de l'emporter sur Poissy (1-3). Lors de son dernier match, Vannes a écrasé un autre ancien pensionnaire de Ligue 2, Wasquehal (0-4). Dans cette équipe de Vannes, on retrouve notamment l'ancien gardien de la réserve du PSG, Garissone Innocent. En face, le PSG a signé une 1partie de saison globalement satisfaisante au niveau des résultats (leader de Ligue 1, qualifié pour les 1/8de C1) mais pas au niveau du contenu. Son 1/32de finale de Coupe de France avait été un peu dans cette lignée avec une victoire aisée, mais pas trop (3-0) face à Feignies-Aulnoye, club de National 3. Entre les Sud-Américains revenant plus tard de leurs vacances, les trois joueurs partis à la CAN (Hakimi, Gueye, Diallo) et les blessés, le PSG devrait se déplacer à Vannes avec une équipe assez affaiblie, et une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 comme face à Feignies-Aulnoye est possible.