Pronostic Valur Dinamo Zagreb : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Le Dinamo se méfie de Valur

Le club islandais de Valur a réalisé une prestation intéressante lors du match aller face au Dynamo Zagreb (3-2). Les Islandais se sont inclinés mais ont inscrit deux buts sur la pelouse du club croate. Obligé de s'imposer, le club islandais peut en revanche se satisfaire d'un succès 1-0 qui lui ouvrirait les portes des prolongations, la règle du but à l'extérieur étant supprimée dès ces barrages. Au niveau national, l'équipe de Reyjkavik s'est installée dans le haut du tableau et a remporté le championnat l'an passé ainsi que la Coupe. Bien parti, Valur compte déjà 5 points d'avance sur son premier poursuivant cette saison. En Croatie, Sigurdsson et Adolphsson ont inscrit les buts du Valur. La formation islandaise n'a pas disputé de rencontre ce week-end et va tenter de renverser le Dinamo Zagreb lors de ce match retour. De son côté, le Dinamo Zagreb disputait son premier match officiel de la saison lors de l'opposition de l'aller. Un manque de rythme des croates s'est évidemment fait ressentir en fin de rencontre. En effet, partis pied au plancher, les partenaires de Kevin Theophile-Catherine ont rapidement mené de 3 buts et ont même eu l'opportunité d'alourdir la marque sur penalty, manqué par le capitaine Ademi. En fin de match, les Islandais ont inscrit deux buts qui ont donné des frissons aux supporters croates. Néanmoins, le Dynamo se déplace avec un score en sa faveur et devrait pouvoir profiter d'espaces face à une formation qui va devoir prendre des risques pour s'imposer. La formation croate est handicapée par plusieurs absences importantes, puisque les Gavranovic, Orsic, Petkovic ou l'excellent portier Livakovic sont absents suite à leur participation au championnat d'Europe avec leurs sélections respectives. Pour cette opposition, le Dinamo devrait faire parler son expérience pour s'imposer face à une modeste formation islandaise. A l'instar du match aller, le club croate devrait faire la différence dans une rencontre avec plusieurs buts.