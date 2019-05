Pronostic Valladolid Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Valence valide son ticket pour la LDC à Valladolid !

Le Real Valladolid reçoit dans le cadre de la 38e et dernière journée de Liga le Valence FC. Valladolid occupe actuellement la 16place du championnat avec 41 points et est déjà assuré du maintien et ne peut plus rien espérer. Les partenaires d’Unal sont dans une bonne dynamique, eux qui n’ont perdu qu’une fois lors des 6 dernières journées. De son côté, Valence a réalisé une excellente opération le week-end dernier en s’imposant à domicile face à Alavés (3-1), profitant du faux pas de Getafe.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Valence est pour le moment qualifié pour la prochaine Ligue des Champions mais reste sous la menace de Getafe qui reçoit Villareal, autre équipe n’ayant plus rien à jouer sur cette fin de saison. Les hommes de Marcelino doivent s’imposer pour être assuré de participer à la plus prestigieuse des coupes européennes en octobre prochain. Valence a réalisé un excellent parcours après des débuts difficiles. Les partenaires de Gameiro ont même atteint la demi-finale de l’Europa League. En déplacement, Valence reste sur un beau succès (6-2) sur la pelouse d’Huesca. Vu l'enjeu du match pour Valence, le Club du Ché devrait être capable s’imposer dans une rencontre avec plus d’un but.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valladolid Valence encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !