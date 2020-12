Pronostic Valladolid Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valladolid dépasse un Osasuna en perdition

La 13journée de Liga démarre vendredi avec un match très important pour le maintien. 19du classement, Valladolid semble cependant sur la bonne voie après un début de saison catastrophique. Sur les 4 dernières journées, le club présidé par Ronaldo a battu Bilbao et Grenade, pour 1 nul à domicile contre une équipe de Levante de nouveau solide et 1 défaite logique concédée le week-end dernier chez le leader, l'Atlético Madrid (2-0).En face, c'est la Berezina du côté d'Osasuna. Auteur d'une bonne saison pour un promu lors de la dernière Liga, le club basé à Pampelune n'a pris qu'1 point sur les 5 dernières journées et c'était face à la lanterne rouge Huesca, championne des matchs nuls avec 8 partage de points. 18au classement avec 1 point d'avance mais 1 match en retard sur son adversaire du jour, Osasuna vient même de s'incliner à domicile face à un Betis (0-2) qui n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Dans son stade, un Valladolid bien plus en forme pourrait s'imposer et dépasser au classement un Osasuna en chute libre.