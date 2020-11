Pronostic Valladolid Levante : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le nul pour tripler sa mise entre Valladolid et Levante

L'affiche du vendredi soir en Liga met aux prises deux équipes qui sont actuellement en danger au classement. 17de Liga, Valladolid vient de passer en 2 journées de la place de lanterne rouge à une place de premier non-relégable grâce à deux victoires enregistrées face à Bilbao (2-1) et Grenade (1-3). Avant cela, le club de Ronaldo avait enchaîné 3 matchs nuls et 5 défaites, et vient donc de signer ses 2 premiers succès de la saison. De son côté, Levante essaie de faire concurrence à Huesca pour devenir le champion des matchs nuls dans cette Liga. Après 1 victoire et 4 défaites en début de saison, le club valencian vient en effet d'enchaîner 4 partages des points consécutivement face à Vigo, Grenade, Alaves et Elche. 18, une place et deux points derrière son adversaire du jour (mais avec 1 match en retard à jouer), Levante pourrait enchaîner un 5match nul consécutif contre cette équipe de Valladolid qui va mieux mais qui n'est pas sereine au vu de son début de saison.