Pronostic Valladolid Getafe : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Getafe se relance à Valladolid

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Valladolid Getafe :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quinzième avec 33 points à 7 unités du premier relégable, Valladolid n’a pas encore acquis son maintien, mais l’équipe du proprio Ronaldo Nazario peut voir venir. Depuis la reprise, comme à son habitude cette saison, Valladolid manque de régularité. Après une victoire très importante sur le gazon de Leganes (2-1), les coéquipiers de Ben Arfa ont concédé le partage des points avec Vigo (0-0). Puis en déplacement à Madrid ce week-end pour défier l’Atlético, Valladolid a tenu tête à la bande de Simeone avant de perdre le match sur un but de Vitolo (81).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Getafe va un peu moins bien depuis la reprise. En course avec Seville, la Sociedad et l’Atlético dans la course à la Ligue des Champions, le club de la banlieue sud de Madrid a marqué le pas à l’approche du sprint final. Après une défaite lourde à digérer à la vue du scénario contre Grenade (2-1), les partenaires du latéral gauche portugais Antunes ont concédé le partage des points à la maison l’Espagnol (0-0) et Eibar (1-1). Désormais à 4 points de la 5place à l'orée de cette journée, Getafe n’a plus le choix et doit impérativement remporter ce match contre une équipe de Valladolid également dans le dur depuis la reprise. A l'aller, Getafe s'était imposé sans trembler 2-0.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valladolid Getafe encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !