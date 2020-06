Pronostic Valladolid Celta Vigo : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Valladolid plus relâché que le Celta Vigo dans ce match de la peur

En quête de se maintenir une deuxième fois en Liga après sa montée en 2018, le Real Valladolid a réalisé une excellente opération lors de son match de reprise. Opposé à une équipe de Leganes dans une situation délicate mais qui pouvait sortir la téte de l'eau en cas de victoire, le club de Ronaldo Nazario s'est imposé grâce à un but précoce d'Unal (2minute). Ensuite Alcaraz a doublé la mise tandis qu'Oscar Rodriguez a réduit la marque pour les locaux (1-2). Cette victoire précieuse à l'extérieur a permis à Valladolid de prendre 7 points d'avance sur Majorque (18e), le premier non relégable. En face, le Celta Vigo réalise une saison bien délicate. Malgré la présence du buteur de la Roja, Iago Aspas, et d'un groupe de qualité, les joueurs d'Oscar Garcia Junyent sont seulement 17de la Liga Santander avec 1 petit point d'avance sur la zone de relégation. Pour la reprise, le Celta a de nouveau réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à la maison dans les derniers instants de la rencontre face à Villarreal (0-1). Le Celta reste sur 3 matchs de Liga sans marquer le moindre but (2 nuls, 1 défaite). Une performance récurrente malheureusement pour la plus mauvaise attaque du championnat (22). En proie au doute depuis des semaines, Vigo pourrait une nouvelle fois s'incliner hors de ses bases.