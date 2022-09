Pronostic Valladolid Cadiz : analyse, cotes et pronos du match de Liga

Valladolid s’offre un bol d’air contre Cadix

La 6journée de Liga ouvre ce vendredi avec une affiche entre deux formations jouant le maintien, Valladolid - Cadix. Le Real, promu cette saison, suite à sa deuxième place obtenue en Liga Adelante connait logiquement un départ délicat. Néanmoins, le club appartenant au brésilien Ronaldo, a réussi à décrocher une victoire face à un autre promu, Almeria (1-0) et a tenu tête au FC Séville en Andalousie (0-0). Après avoir arraché la victoire dans les arrêts de jeu face à Alméria grâce à son buteur israélien Weissman, qui revenait tout juste de blessure, Valladolid voulait ramener un résultat de son déplacement à Gérone, également promu cette saison. La rencontre a débuté avec une mauvaise nouvelle puisque l'important Guardiola a quitté le terrain après seulement 6 minutes de jeu. Ensuite, le Real Valladolid s'est fait surprendre en toute fin de rencontre alors qu'il semblait parti pour prendre un point (score final 2-1). De son côté, Cadix connait une entame nettement plus compliquée puisque le club andalou a perdu les 5 matchs qu'il a disputés. Les Pirates se trouvent par conséquent logiquement en dernière position avec un bilan catastrophique. Pire défense de la Ligue (14 buts encaissés), Cadiz n'a toujours pas inscrit le moindre but. Le week-end dernier, Cadix s'est incliné très largement à domicile face à une formation du FC Barcelone remaniée (0-4). Cette rencontre a été marquée par le malaise d'un spectateur qui a poussé l'arbitre à arrêter le match pendant plus d'une dizaine de minutes. En grande difficulté et avec un moral à zéro, Cadix pourrait subir la loi de Valladolid ce vendredi et s'enfoncer encore plus au classement.