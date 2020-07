Pronostic Valladolid Betis : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un dernier match nul pour Valladolid face au Bétis

A l'heure de faire le bilan de sa deuxième saison consécutive en Liga, le Real Valladolid peut dire qu'il s'est sauvé mais aussi qu'il a joué avec le feu. Avec 39 points obtenus à la 37e journée, le club du propriétaire Ronaldo ne dispose que de 4 points d'avance sur le premier relégable (Leganes). Pas vraiment inspirés depuis quelques matchs, les Pucelanos restent sur 3 défaites contre Valence (1-2), Barcelone (0-1) et Eibar (1-3) et se sont fait connaître cette saison comme les rois du match nul en Liga (15 partages des points, plus haut total avec Vigo et l'Atlético). En face, le Betis Séville est l'une des plus grosses déceptions de ce championnat espagnol. Avec une équipe de grande qualité (Fekir, Carvalho, Bartra, etc), le club andalous voulait jouer l'Europe cette saison mais rien ne s'est déroulé comme prévue. L'entente entre les joueurs, la cohésion et les repères, rien de tout ça n'était présent dans l'effectif du Betis qui a manqué de régularité. Rapidement décroché par le top 8, les occupent la 14e place du championnat après avoir perdu ses deux derniers matchs face à l'Atlético et une équipe d'Alaves en grande souffrance. Dans ce match entre deux équipes qui galèrent à gagner en ce moment, un 16e match nul est possible pour Valladolid.