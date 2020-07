Pronostic Valladolid Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Barcelone tranquille à Valladolid

Profitez de 110€ en EXCLU chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 110€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Valladolid – FC Barcelone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Treizième de Liga, Valladolid accueille le FC Barcelone dans le cadre de la 36journée de la Liga. Avec 7 points d'avance sur la zone rouge à 3 journées de la fin, le club du brésilien Ronaldo devrait logiquement se maintenir dans l’élite espagnole. Depuis la reprise, les partenaires de Ben Arfa ont réussi de bons résultats (notamment deux précieux succès pour rester en Liga face à Leganes et Alaves) mais ils ont tout de même perdu face à l’Atlético Madrid et Valence. Lors de la précédente journée, les joueurs de Sergio se sont inclinés en fin de match face à Valence (but à la 89minute de Lee Kangin).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Barca a connu une reprise délicate au cours de laquelle les Blaugranas ont perdu leur première place au profit du Real. Les Catalans se sont repris à Villareal avec un très beau succès (4-1). Décevant depuis son arrivée en Catalogne, Antoine Griezmann s’est montré inspiré et a signé un but de toute beauté, avant d'être plus discret face à l'Espanyol en milieu de semaine (1-0). Le Barca affiche quand même un bilan acceptable de 5 victoires et 3 nuls depuis la reprise. Lors du match aller, les Blaugranas n’avaient fait qu’une bouchée de Valladolid (5-1) avec notamment un doublé de Léo Messi. Pour cette affiche, le Barca devrait de nouveau s’imposer dans une rencontre avec plus de 2 buts.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 110€ sur ce pari et gagnez(207€ du pari + 110€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 110€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Valladolid FC Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !