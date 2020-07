Pronostic Valladolid Alaves : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Valladolid - Alaves : un nul satisfait tout le monde !

A quelques journées de la fin, Valladolid et Alaves sont dans une position quasiment semblable. Les deux formations comptent un petit matelas d'avance sur le premier relégable (7 points pour Valladolid et 6 pour Alaves). Le Real Valladolid reste sur 4 nuls en 5 rencontres face au Celta, Getafe, Séville et Levante. Les points pris en route ont permis aux partenaires de Ben Arfa de s'éloigner de la zone rouge. L'international français joue très peu depuis son arrivée et n'a pas eu l'opportunité de prouver tout son talent. A domicile, Valladolid présente un des pires bilans de la Ligue et a surtout compilé les matchs nuls (10 en 16 rencontres). Les fans de la Real peuvent cependant se réjouir de voir arriver une formation d'Alaves en grande difficulté en déplacement (19e bilan). De plus, le Depor est sur une très mauvaise spirale de 4 revers de rang : Celta (6-0), Osasuna (0-1), Atletico Madrid (2-1) et Grenade (0-2). Le club basque peut en revanche s'appuyer sur sa performance de l'aller lors de laquelle ils avaient largement pris le dessus sur la formation du Brésilien Ronaldo (3-0). Entre une équipe peu performante à domicile et une en difficulté à l'extérieur, nous voyons les deux formations se quitter dos à dos, pour un résultat qui pourrait satisfaire les deux formations.