Pronostic Valenciennes Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enchaîne à Valenciennes

Dans la zone de relégation il y a quelques semaines, Valenciennes s'est repris lors des dernières journées. En effet, la formation nordiste s'est notamment imposée face à deux concurrents directs pour le maintien à savoir Grenoble (1-0) et Nancy (6-1), pour des nuls face à Ajaccio (0-0), Sochaux (1-1), Guingamp (1-1) et le week-end dernier contre Rodez (0-0). Sur cette période, le VAFC ne s'est incliné que contre le Nîmes Olympique (2-1) et face à une formation du Paris FC (1-4) qui balaie tout sur son passage en ce moment. Cette bonne période a permis aux Valenciennois de s'extirper de la zone de relégation pour occuper la 16place. Cependant, les protégés de Christophe Delmotte ne comptent que 4 points d'avance sur le 1relégable, Grenoble. A l'orée d'affronter le leader toulousain, le bilan à domicile est peu convaincant avec seulement 3 victoires en 11 matchs.

De son côté, Toulouse est le grand favori pour la montée en Ligue 1. Proche d'atteindre cet objectif la saison passée, le TFC avait lancé ce nouvel exercice sur les chapeaux de roue. En effet, les hommes de Philippe Montanier ont rapidement pris les commandes de la Ligue 2 avant de connaître une baisse de régime qui a permis un resserrement en tête du classement. Les Toulousains ont récemment perdu des points face à des formations à leur portée avec des nuls contre Pau et Bastia. En revanche, les Hauts-garonnais ont signé de très beaux succès face à Nancy (4-0) et contre Dijon (4-1) le week-end dernier. Le milieu de terrain van den Boomen s'est de nouveau illustré en délivrant ses 13et 14passes décisives contre les Bourguignons. Ce succès combiné à la défaite d'Ajaccio au Paris FC permet aux Toulousains de compter 3 points d'avance sur le 3à l'orée de cette journée. Bien installé en tête de Ligue 2, le TFC veut consolider sa place lors de ce déplacement face à une formation valenciennoise qui lutte pour son maintien et qui gagne peu à la maison.