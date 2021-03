Pronostic Valenciennes Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse sur sa lancée à Valenciennes

En s'inclinant lourdement samedi sur le terrain du Clermont Foot (4-0), Valenciennes a certainement pris un coup au moral dans sa quête de play-offs. En effet, les Nordistes se retrouvent toujours à 8 points mais font face à un Paris FC qui s'est replacé dernièrement. De plus, les hommes d'Olivier Guéguan ne sont pas au mieux avec 5 matchs sans la moindre victoire : 2 nuls face à Caen et Troyes, pour 3 défaites face à Grenoble, Sochaux et donc le week-end dernier en Auvergne face à Clermont. Lors de cette dernière rencontre, les Valenciennois n'ont pas été aidés par l'arbitrage puisqu'ils ont vu Ntim être rapidement expulsé pour une faute légère en tant que dernier défenseur, tandis que Baptiste Guillaume se demande toujours pourquoi son but a été invalidé. Depuis le début de saison, le VAFC a certainement livré son plus beau match sur la pelouse du Stadium, lors de la rencontre aller, en décrochant une victoire au terme d'une rencontre spectaculaire (4-5). De son côté, Toulouse s'est parfaitement repris après son revers à Rodez la semaine dernière (0-1). En effet, les Toulousains se sont tranquillement imposés face à Amiens (3-0) avec des buts des habituels buteurs Spierrings, Healey et Bayo. Les hommes de Patrice Garande occupent la troisième place avec le même nombre de points que Clermont, qui possède une meilleure différence de buts. Le trio composé de Toulouse, Clermont et Troyes semble parti pour lutter pour les deux premières qui offrent un accès direct à la Ligue 1. La lutte est très rude et le TFC se doit d'aller prendre 3 points face à une équipe valenciennoise qui a sans doute pris un coup sur la tête avec le 4-0 concédé samedi. Supérieur à son adversaire, Toulouse devrait s'imposer et prendre sa revanche du match à l'aller.