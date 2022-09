Pronostic Valenciennes Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

7/7 pour Sochaux à Valenciennes

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Valenciennes - Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Valenciennes réalise un début de saison encourageant sous la houlette de Nicolas Rabuel. Le coach du VAFC a été intronisé cet été en lieu et place de Delmotte. Souvent décevant par le passé, le club nordiste occupe actuellement la 7place du classement avec 6 points de retard sur la tête, qui est occupée par … le FC Sochaux. Le VAFC se montre constant dans ses performances puisqu’il n’a perdu qu’à deux reprises sur la pelouse du FC Metz (2-0) et sur celle de Pau (1-0). Dans son stade, l’équipe nordiste est invaincue avec deux succès sur Le Havre et Nîmes pour deux nuls face à Quevilly-Rouen et l’AS Saint-Etienne. Pendant la trêve internationale, le club valenciennois a disputé et perdu un match amical face à Oostende. Pour la réception de Sochaux, Valenciennes ne pourra pas compter sur l’expérimenté Debuchy, expulsé à Pau.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Sochaux confirme ses bonnes cette saison ses bonnes dispositions entrevues lors des exercices précédents. Pourtant, le départ d’Omar Daf lors de l’intersaison semblait être un coup de frein aux ambitions sochaliennes. Arrivé cet été, Olivier Guéguan a connu des débuts compliqués avec trois journées sans la moindre victoire (2 revers et un nul). Depuis sa défaite à Amiens, Sochaux a remporté six rencontres consécutivement et s’est hissé en tête de la Ligue 2. De plus, les Sochaliens ont décroché des victoires importantes face à des adversaires directs pour la montée comme celles acquises à Guingamp ou Dijon. Lors de la dernière journée, les Lionceaux ont tranquillement dominé le Nîmes Olympique (3-1). Arrivé de Niort cet été, Sissoko est actuellement le meilleur buteur de sa formation avec 4 buts (et 2 passes décisives) et est suivi de près par ses coéquipiers Doumbia et Weissbeck. En pleine forme, Sochaux pourrait enchainer une 7e victoire de rang à Valenciennes.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Sochaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !