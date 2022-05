Pronostic Valenciennes Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux met un coup de froid à Valenciennes

La Ligue 2 doit délivrer ses derniers verdicts lors des deux dernières journées. Au rayon des résultats en suspens, on retrouve la lutte pour le maintien où plusieurs équipes sont concernées dont Valenciennes, mais également la course à la 2place où Sochaux a toujours un mince espoir. Avec un seul point d’avance sur le duo Rodez – Quevilly Rouen qui se classent 17et 18, le VAFC doit encore cravacher. Les Valenciennois ont connu un passage délicat avec 4 revers consécutifs mais se sont reprise dernièrement face à deux équipes luttant pour la montée en Ligue 1 : à savoir Ajaccio (0-0) et le week-end dernier sur la pelouse du Paris FC (1-1). 16, les Nordistes affrontent ce semaine une nouvelle formation qui vise la 2place du classement, Sochaux.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, Sochaux a un infime espoir de décrocher la 2place de Ligue 2 mais doit aussi tenter de se classer du mieux possible dans le top 5 afin de disputer des barrages plus confortables. Assuré de disputer les playoffs, le club sochalien veut conserver son excellente dynamique. Avec 6 victoires sur ses 7 dernières rencontres, le club doubiste finit fort cette saison de Ligue 2. Le week-end dernier, les hommes d’Omar Daf ont accroché la victoire lors des dernières minutes face à Bastia (2-1). En confiance, Sochaux pourrait prendre le meilleur sur une équipe valenciennoise qui n'arrive plus à gagner (2 points pris sur les 6 dernières journées).- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Sochaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !