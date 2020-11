Pronostic Valenciennes Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes retrouve son efficacité à domicile face à Rodez

Dans le cadre de la 11journée de Ligue 2, Valenciennes reçoit Rodez. Le club du Nord de la France occupe la 11place avec seulement 2 points de retard sur Clermont, premier barragiste. Habituellement costaud à domicile, le club valenciennois reste sur deux contre-performances dans son stade du Hainaut avec un nul face à Sochaux (0-0) et une défaite face à Clermont (1-3). En revanche, les hommes d'Olivier Gueguan ont signé leur premier succès en déplacement lors de la dernière journée en s'imposant à Toulouse (4-5), équipe en grande forme, au terme d'une rencontre spectaculaire marquée par le quadruplé de son capitaine Cuffaut. Les Valenciennois veulent profiter de la réception d'une équipe de Rodez dans le dur pour confirmer le succès toulousain. Promu l'an passé, Rodez est parvenu à se maintenir grâce à des séries de résultats. Ce début de saison est en revanche nettement plus compliqué pour les hommes de Laurent Peyrelade. En effet, après 10 journées, le club ruthénien pointe à la 18place du classement. De plus, en déplacement, Rodez possède le pire bilan de la Ligue 2 avec seulement 2 points pris. Les partenaires d'Ugo Bonnet sont sur une terrible dynamique de 5 matchs sans la moindre victoire (4 défaites et un nul). Performant à domicile, Valenciennes devrait profiter de la venue de Rodez, dans le dur, pour retrouver les joies de la victoire au Hainaut.