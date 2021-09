Pronostic Valenciennes Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Valenciennes et Quevilly Rouen

Valenciennes sort d'une saison de Ligue 2 riche en émotions. Auteur d'un exercice bien moyen sportivement, le VAFC a aussi vécu un gros conflit avec ses supporters, mécontents de la politique du club et du manque d'ambition de la formation nordiste. Ces derniers ne doivent pas être rassurés par le début d'exercice de leur équipe. En effet, après 6 journées, les hommes d'Olivier Guéguan se retrouvent seulement à la 16place avec 3 points d'avance sur le 1relégable. Depuis le début de saison, la formation nordiste s'est montrée plus performante en déplacement que dans son stade. Victorieux à Nancy (0-1), Valenciennes est aussi allé accrocher un point à Guingamp (1-1). En revanche, au stade du Hainaut, comme en fin de saison dernière, la formation nordiste souffre avec un nul contre Niort et deux lourdes défaites contre Nîmes (0-3) et Rodez (1-4).

De son côté, Quevilly Rouen découvre la Ligue 2 et se débrouille plutôt bien. Les hommes de Bruno Irles sont calés en milieu de tableau avec 7 points. En revanche, après une excellente entame avec un nul à Dunkerque (0-0) et deux succès contre Amiens (1-3) et Dijon (2-1), la formation normande a souffert lors des dernières journées. En effet, Quevilly Rouen vient d'enchaîner trois revers de rang contre Bastia (1-2), Grenoble (2-0) et le Paris FC (0-1). Recruté cet été, le buteur international haïtien du club Duckens Nazon s'est mis en évidence en inscrivant 3 buts depuis le début de saison. De son côté, le défenseur central Till Cissokho, expulsé contre le Paris FC, manquera ce cet affrontement face à Valenciennes. Cette opposition entre deux équipes en quête de rachat pourrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté comme lors du dernier match à domicile du VAFC et comme lors de 2 des 3 déplacements de QRM cette saison