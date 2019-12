Pronostic Valenciennes Paris FC : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Match fermé entre Valenciennes et le Paris FC

Victorieux à Tourcoing le week-end dernier, Valenciennes a validé son ticket pour les 32de finale de la Coupe de France. Les Nordistes sont sur une bonne dynamique et viennent d'enchaîner 5 matchs sans défaite. En Ligue 2, le VAFC s'est récemment imposé à Orléans (0-1) et surtout lors du derby face à Lens (2-0). Lors de leur dernière sortie, les hommes d'Olivier Guéguan sont allés prendre un point à l'Abbé Deschamps face à Auxerre (1-1). Ces performances ont permis au club de se replacer dans la première partie de tableau. Avec seulement 4 points de retard sur le dernier barragiste, le VAFC pourrait se mêler à la bagarre en cas de victoire face au Paris FC.

Les Valenciennois affrontent un des barragistes de la saison dernière, le Paris FC. Le club parisien connaît une saison totalement différente et lutte pour ne pas descendre. Les Franciliens ont occupé pendant de longues semaines l'une des 2 dernières places mais viennent de se placer en tant que barragiste (18). Les hommes de Bazdarevic ont connu un passage intéressant de la 10à la 15journée avec 4 victoires pour un nul et une défaite. Lors des deux dernières journées, le Paris FC s'est incliné face à Nancy et Guingamp en ne marquant aucun but. Pour ce déplacement à Valenciennes, nous voyons une rencontre fermée avec peu de but. Nous partons sur le pari "Moins de 2,5 buts" qui est passé 16 fois sur 17 pour Valenciennes et à 11 reprises (sur 17) pour le Paris FC.