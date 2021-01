Pronostic Valenciennes Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC rattrape le temps perdu à Valenciennes

Match en retard de Ligue 2 ce mardi entre Valenciennes et le Paris FC, rencontre qui avait été reportée à cause de la neige. 8de Ligue 2, Valenciennes est positionné seulement 5 rangs derrière son adversaire du jour (et avec la possibilité qu'une victoire sur Niort leur soit donnée sur tapis vert) mais avec déjà 10 points de retard. Les Nordistes vivent une période compliquée en coulisses mais aussi sportivement à domicile, ce qui les empêche de se battre pour la montée. Invaincu à l'extérieur depuis octobre, le VAFC n'a en revanche plus gagné à domicile depuis 6 journées et reste même sur deux défaites face à Nancy (2-3) et Amiens (0-2). Ce week-end, les coéquipiers de Baptiste Guillaume ne se sont pas rassurés en ne prenant qu'un point chez la lanterne rouge castelroussine qui ne faisait que perdre depuis l'arrivée de Benoît Cauet. Auteur d'une entame exceptionnelle, le Paris FC avait rapidement pris les commandes de la Ligue 2 avant de ralentir nettement au début de l'hiver. Mais le club francilien reste dans le coup pour la montée, à la 6place, et une victoire dans ce match en retard pourrait lui permettre à la fois de dépasser Auxerre et de revenir à hauteur de points de Grenoble. De plus, les protégés de René Girard semblent avoir retrouvé leur réalisme. Après s'être qualifié pour le prochain tour de Coupe de France grâce à son succès au Havre la semaine passée (0-1), le club parisien a frappé un grand coup samedi en dominant à domicile (4-2) une équipe d'Amiens qui s'était replacée dans la course aux play-offs d'accession. Face à une équipe de Valenciennes en difficultés à domicile, le Paris FC pourrait enchaîner une 3victoire consécutive toutes compétitions confondues et ainsi réaffirmer ses ambitions de montée.