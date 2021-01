Pronostic Valenciennes Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes retrouve sa solidité à domicile face au Paris FC

Valenciennes connaît des heures compliquées, avec un conflit entre les supporters et les dirigeants du club. Au niveau des résultats, le club valenciennois végète en milieu de tableau avec une 11place, à 9 points des play-offs et avec 8 unités d'avance sur la relégation. L'an dernier, le VAFC se distinguait par sa solidité à domicile, cette saison, le club valenciennois a pris autant de points en déplacement que dans son stade du Hainaut. Les hommes d'Olivier Guéguan viennent de s'incliner lors des deux dernières réceptions face à Amiens (0-2) et Nancy (2-3). Lors de ce dernier match, les Nordistes ont dilapidé un avantage de deux buts en supériorité numérique. En revanche, les Valenciennois se sont repris le week-end dernier en s'imposant au Stade Océane face au Havre (2-0).

De son côté, le Paris FC a débuté pied au plancher cette saison, au point de prendre plusieurs longueurs d'avance en tête de la Ligue 2. Mais les hommes de René Girard se sont écroulés lors des derniers mois avec une seule victoire lors des 9 derniers matchs. Ce mauvais passage a sorti le PFC des places qualificatives pour les play-offs d'accession. Le week-end dernier, les Parisiens ont été tout proches de s'incliner une nouvelle fois mais ont réussi à égaliser en toute fin de rencontre face à Ajaccio (1-1). Désireux d'atténuer le climat délétère qui entoure le club, Valenciennes semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation parisienne dans le dur.