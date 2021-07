Pronostic Valenciennes Niort : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Valenciennes prend le dessus sur Niort

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Valenciennes - Niort :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec sa 11e place au classement, Valenciennes a réalisé une saison quelconque dans le ventre mou de la Ligue 2. Hors du terrain, le club a vécu des problèmes avec le mécontentement de ses supporters suite aux résultats décevants du VAFC. Olivier Guéguan et ses hommes seront donc fortement attendus cette saison. Lors des matchs de pré-saison, Valenciennes a lancé sa campagne par un nul contre Dunkerque (0-0) qui s’en est suivi par une victoire sur Courtrai (1-0). Par la suite, la formation nordiste a été moins heureuse avec des défaites face à Louvain (1-0) et Reims (0-1) pour un nul contre l’Union Saint Gilloise (1-1). Concernant le recrutement, le VAFC se fait surtout remarquer sur le plan des départs puisque les Prior, Chergui, Cabral, ou Pellenard sont tous partis vers de nouvelles destinations. En revanche, les Guillaume ou Cuffaut, excellents l’an passé sont toujours présents dans les rangs valenciennois.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Niort est passé tout près de la relégation. Plutôt bien partis, les Chamois ont connu une fin de saison catastrophique, qui les a contraints à disputer les barrages pour le maintien. Largement battu sur le terrain de Villefranche (3-1), Niort est parvenu à renverser la tendance (2-0) au retour en se qualifiant grâce au but marqué à l’extérieur. Pour la deuxième année consécutive, le club niortais peut s’estimer heureux d’avoir conservé sa place en Ligue 2. Lors du mercato, Sébastien Desabre est parvenu à conserver Pape Ibnou Ba, révélation du club l’an passé avec 14 réalisations au compteur. Pour cette affiche de la 1ière journée, Valenciennes semble le mieux armé et devrait prendre le dessus sur une formation niortaise qui a fini difficilement le dernier exercice.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes - Niort encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !