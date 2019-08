Pronostic Valenciennes Nancy : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Un nul entre Valenciennes et Nancy !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Valenciennes Nancy :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Valenciennes a terminé la saison dernière à la treizième place de Ligue 2. Les joueurs d’Olivier Guégan ont réussi une préparation intéressante avec une victoire et 3 nuls. Dans le cadre de la première journée, les Nordistes se déplaçaient à Beauvais pour affronter le promu Chambly. Les Valenciennois ont largement dominé la rencontre mais se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0). Le club du Nord a perdu plusieurs joueurs à l’intersaison et notamment son meilleur buteur Raspentino.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L’AS Nancy Lorraine a végété pendant de longues semaines dans la zone de relégation la saison passée. Néanmoins, une seconde meilleure partie de saison a permis aux Lorrains de se maintenir en L2. Vagner, prêté par Saint-Etienne l’an passé, est de retour à Nancy avec deux autres Stéphanois, son compatriote Da Rocha et Gueye. Lors de la première journée, les Nancéiens ont concédé le nul à domicile face à Caen le week-end dernier (0-0). Pour cette rencontre, nous voyons deux équipes encore en rodage se neutraliser.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Nancy encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !