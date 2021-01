Pronostic Valenciennes Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes se reprend face à Nancy

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Valenciennes - Nancy :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Onzième du classement général en Ligue 2, Valenciennes compte 7 points d’avance sur le premier relégable, Pau. Les Nordistes se sont montrés solides lors des dernières semaines de 2020 en alignant plusieurs matchs nuls, 4 lors des 6 dernières journées. Habituellement performants à domicile, les Valenciennois se sont inclinés lors de la dernière réception face à une formation amiénoise en regain de forme. Les hommes d’Olivier Guéguan ont en revanche vu leur dernier match face à Niort être reporté suite à une épidémie de Covid qui a touché les rangs des Chamois. Désireux de repartir de l’avant, le VAFC veut profiter de la venue d’une formation nancéenne dans le dur pour renouer avec la victoire.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Nancy Lorraine lutte pour son maintien en Ligue 2. Les Lorrains se sont sauvés l’an passé en se montrant solides, mais connaissent plus de difficultés lors de ce nouvel exercice. Les hommes de Jean-Louis Garcia pointent à la 17place, avec le même nombre de points que Pau et Rodez, relégables. Lors de la dernière journée, Nancy, au terme d’une rencontre spectaculaire, a partagé les points avec Chambly, autre mal classé (3-3). Le club lorrain peut s’en vouloir d’avoir concédé l’égalisation dans la dernière minute du temps réglementaire. Cette confrontation entre deux équipes qui ont besoin de points s’annonce serré, Valenciennes qui évolue à domicile part logiquement favori et semble en mesure d’accrocher au moins un point face à des Nancéens qui n'ont plus gagné depuis 10 journées.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Nancy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !