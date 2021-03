Pronostic Valenciennes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Valenciennes résiste à Metz

Cette opposition entre Valenciennes et Metz met aux prises deux formations décidées à aller le plus loin possible en Coupe de France. En effet, le club nordiste est tranquillement calé dans la première partie de tableau en Ligue 2 mais semble un peu loin pour revenir dans les play-offs. Avec 13 points d'avance sur le premier relégable, le VAFC ne devrait pas non plus connaître de soucis pour se maintenir. Lors des dernières journées, les hommes d'Olivier Guéguan n'ont pas été épargnés par des décisions arbitrales en leur défaveur. Cependant, Valenciennes a su réagir et s'est notamment imposé en milieu de semaine face à une formation toulousaine qui vise la montée directe en Ligue 1 (1-0). Pour atteindre les 16de finale de la CDF, les Nordistes ont réalisé un « petit » exploit sur le terrain d'une Ligue 1. En effet, le VAFC s'est imposé au terme d'une rencontre spectaculaire à Reims (3-4).De son côté, le FC Metz est l'une des surprises de la saison en Ligue 1. En effet, les hommes de Fred Antonetti luttent avec l'OM, Montpellier et Lens pour l'Europa League ou l'Europa League Conférence. Les Grenats ont effectué une mauvaise opération en milieu de semaine en s'inclinant sur leur pelouse face à Angers (0-1). Ce match a été marqué par l'expulsion en fin de rencontre du gardien titulaire Oukidja qui a pris 4 matchs ferme de suspension. Au tour précédent, le FC Metz était allé chercher sa qualification à Amiens dans un match très serré, où Vagner avait délivré son équipe au bout du temps additionnel. Face à une solide formation valenciennoise qui ne joue plus que la Coupe cette saison, le FC Metz devrait souffrir. A domicile, le club nordiste semble en mesure de résister aux Grenats pendant au moins 90 minutes.