Pronostic Valenciennes Lorient : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lorient continue sa série à Valenciennes

L’affiche de ce vendredi en Ligue 2 met aux prises Valenciennes à Lorient. Ces deux formations sont en pleine forme et enchaînent les bons résultats. Petit à petit, Valenciennes grignote son retard sur les équipes barragistes au point de compter seulement 2 points de retard sur Clermont. 8, les hommes d’Olivier Guéguan sont sur une belle dynamique et viennent de se qualifier pour les 32es de finale de la Coupe de France. Le week-end dernier, les Nordistes ont enchainé une 6e rencontre sans défaite toutes compétitions confondues en s’imposant à domicile face au Paris FC. Le club valenciennois aura cette fois une tâche ardue face à une formation lorientaise lancée dans sa quête de montée.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Bretons réalisent une saison régulière avec un seul petit passage à vide connu de la 10journée à la 13journée. Leaders de Ligue 2, les Merlus sont irrésistibles et viennent d’enchaîner leur septième victoire de rang face à Auxerre (1-0). De plus, lors des 3 dernières rencontres, les hommes de Pélissier n’ont pas encaissé le moindre but. Conscient du piège que représente ce match à Valenciennes, Lorient devrait se préparer à contrecarrer la furia nordiste et faire parler son expérience.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecRetrouvez le Pronostic Valenciennes Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !