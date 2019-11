Pronostic Valenciennes Lens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lens se sort du piège tendu par Valenciennes !

La 16e journée de Ligue 2 nous offre un derby du nord entre Valenciennes et Lens. Le VAFC est calé dans le ventre mou du championnat avec 6 points d'avance sur la relégation et 5 de retard sur les barrages d'accession. Le club nordiste avait bien démarré sa saison, mais a connu un gros coup de mou avec une série de 8 matchs sans victoire. Les hommes d'Olivier Guégan ont stoppé cette triste dynamique en s'imposant chez la lanterne rouge Orléans, le week-end dernier. Avant ce match, les Valenciennois avaient perdu face à Châteauroux et Troyes (1-0), pêchant offensivement (seulement 8 buts marqués en 15 journées).

Proche d'accéder à la Ligue 1 la saison passée mais défait sur le dernier barrage par Dijon, le club lensois met tout en œuvre pour truster l'une des 2 premières places qui offrent un accès direct à l'élite. Les Nordistes sont en conformité avec leur plan de marche puisqu'ils sont leaders de L2 et possèdent 4 points d'avance sur le troisième. Les protégés de Montanier sont en pleine confiance et viennent d'enchaîner 3 succès de rang face à Lorient, Rodez et Sochaux (l'ancien leader, le meilleur promu du début de saison et une équipe barragiste pour la montée). Face aux Lionceaux, les Lensois ont livré une très belle prestation, signant un large succès (4-0). Dans un contexte de derby, ce déplacement à Valenciennes a tout du piège, mais Lens semble être en mesure de s'imposer et de poursuivre son excellente dynamique face à une équipe qui marque trop peu.